В последний день года в Рязанской области горели ферма и гараж

В последний день 2024 года, 31 декабря в Рязанской области произошло два пожара, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

В 02:48 в посёлке Восточный Пронского района загорелось здание фермы. На пожар выезжали 2 единицы техники, 6 человек. Повреждено здание на площади 300 квадратных метров.

Ровно через два часа поступило сообщение о пожаре в гараже в посёлке Криуша. На место происшествия выезжали 2 единицы техники, 5 человек. Площадь пожара составила 36 квадратных метров.

Люди не пострадали.