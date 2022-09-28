В посёлке Милославское Рязанской области москвич ударил ножом знакомого

Москвича будут судить за причинение тяжкого вреда знакомому. По данным следствия, житель столицы 2005 года рождения в ходе пьяной ссоры нанес своему знакомому удар ножом в живот. Подробности сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

Скопинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Москвы, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Преступление совершено с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Как установили следователи, в июле этого года в п.г.т. Милославской обвиняемый ударил ножом в живот 21-летнего знакомого. Это произошло в ходе конфликта на фоне алкогольного опьянения. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая медпомощь.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу и передало уголовное дело в суд с утверждённым обвинительным заключением.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет. Также судимость может существенно отразиться на будущем человека. В частности, нельзя устроиться на службу в правоохранительные органы и другие госорганы. Также факт судимости может стать причиной отказа при приёме на работу в коммерческие структуры.

В следственном управлении призывают уважительно относиться друг к другу, а в конфликтных ситуациях использовать любую возможность мирного урегулирования. Когда конфликт решается с позиции силы, негативные последствия наступают для обеих сторон.