В посёлке Борки в Рязани построят новый спорткомплекс

На заседании Рязанской городской Думы депутаты одобрили внесение изменений в Генеральный план города. Согласно проекту, функциональное зонирование участка в 12-м районе изменится: зоны пойменных ландшафтов рек Ока и Трубеж, а также зоны застройки индивидуальными жилыми домами будут переведены в зону спортивных комплексов и сооружений. Это позволит использовать участок для строительства нового спортивного объекта.

В рамках заседания депутаты приняли решение об установке мемориальной доски на фасаде школы № 53. Она будет посвящена выпускнику школы, гвардии ефрейтору ВДВ, кавалеру ордена Мужества Ярославу Турбаеву, который героически погиб в ходе специальной военной операции.

Также были утверждены дополнительные меры социальной поддержки для участников специальной военной операции, зарегистрированных в Рязани. В частности, предусмотрено безвозмездное хранение транспортных средств на период участия в СВО.

Депутаты утвердили изменения в составе комитетов Думы. Данила Попов включен в комитет по вопросам местного самоуправления, общественной безопасности, регламенту и депутатской этике, а также в комитет по социальным вопросам.

В связи с досрочным прекращением полномочий ряда членов Молодежного парламента, в его состав были включены новые представители: Карина Илюхина, Максим Левин и Олеся Мулюкина, предложенные фракциями ЛДПР и «Единая Россия» в Рязанской городской Думе.

Кроме того, депутаты одобрили ходатайство о награждении медалью ордена «Родительская слава» трех многодетных семей из Рязани. Также было принято решение наградить медалью «Рязань – город трудовой доблести» 157 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.