В поселке Мирный открыли спортплощадку

В прошедшие выходные в поселке Мирный состоялось открытие спортплощадки в Соколовском сквере. Об этом пишет администрация города в ВК.

«Мы благодарим правительство Рязанской области за возможность участия в проекте местных инициатив. Благодарим администрацию города и подрядную организацию «ПГС» за успешную реализацию. Отдельные слова благодарности организации, которая помогла в сборе софинансирования – ООО «Завод Техно». Мы будем идти дальше. Впереди – новые планы развития сквера», – отметила председатель ТОС поселка Мирный Ольга Баканова.

Отмечается, что данный проект реализован по инициативе поселкового ТОС в рамках программы местных инициатив и стал стартом благоустройства всего общественного пространства. На торжественной церемонии открытия состоялось награждение семей – жителей посёлка, которые активно помогают комитету в общественной работе.

Фото со страницы администрации Рязани в ВК