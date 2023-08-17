В поселке Ермишь скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Липаткин

На 98-году в Ермиши ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Иван Липаткин, пишет издательство «Пресса».

Иван Липаткин родился в 1926 году в деревне Котово Ермишинского района. Когда началась война, он учился в ремесленном училище в Москве, а в 1943 году получил повестку и стал курсантом школы снайперской подготовки. С июня 1944-го был автоматчиком 9-го отдельного танкового корпуса 8-й Бобруйской бригады.

В феврале 1945 года Иван Липаткин был ранен и о победе узнал, когда возвращался из госпиталя обратно в полк. После войны он еще два года был в Германии, а домой вернулся в 1948 году.

Иван Липаткин имеет благодарности за прорыв обороны немцев на западном берегу Вислы, за овладение городами Радом, Лодзь, Томашув, Калиш, за вторжение в пределы Бранденбургской провинции, за прорыв сильно укрепленной и глубоко эшелонированной обороны немцев, прикрывавшей Берлин с востока. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и другими.