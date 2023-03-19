В понедельник в Рязанской области ожидаются небольшие осадки и до плюс 7 градусов

В понедельник, 20 марта, в Рязанской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днём пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами прогнозируются гололёд и налипание мокрого снега.

Об этом со ссылкой на данные Рязанского гидрометцентра сообщает региональный главк МЧС.

На дорогах региона сохранится гололедица. Скорость ветра северной четверти составит 3-8 м/с.

Ночная температура – от ноля до 5 градусов мороза, дневная – 2-7 градусов выше нулевой отметки.