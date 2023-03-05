В понедельник в Рязанской области ожидается 1-4 градуса ниже ноля

В понедельник, 6 марта, в Рязанской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдёт небольшой снег, днём — небольшие осадки. Прогноз синоптиков приводит региональный главк МЧС.

На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Ночная температура — от 2 до 7 градусов мороза, дневная — от 1 до 4 градусов ниже ноля.

Порывистый ветер на территории Рязанского региона местами до 11-16 м/с сохранится в течение дня 5 марта, – отметили в ГУ МЧС по области.