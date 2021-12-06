В понедельник в Рязани отключили холодную воду

В понедельник, 6 декабря, пять улиц Рязани остались без холодной воды, сообщила пресс-служба МП «Водоканал».
Причина – ремонтные работы на водопроводе. Их проводят специалисты МП «Водоканал».
с 10:30 до 19:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Березовая;
- Братиславская улица, дом 1/2, 2 корп.1, 5/1, 6, 6 корп.1, 7/2, 8, 8 корп.1, 9, 13, 15/1, 17/2
- Гоголя улица, дом 3, 3 корп.1, 3а, 4, 6, 7, 7а, 8, 9/8, 12, 12/9, 13, 16а, 17, 21, 22/1, 23, 24, 24 корп.1, 26, 29, 31, 32, 33, 33 корп.1;
- Островского, дом 3, 5, 6, 6 корп.1, 7, 8/20, 9/18, 11/17, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 18 корп.1;
- Полетаева, дом 1/14, 2/12, 3, 4, 5, 5 корп.1, 6, 7/11, 10/10, 11, 11 корп.1, 12, 13 корп.1, 15, 15 корп.1, 16;
- Улица Толстого;
- Черновицкая улица, дом 23, 23 корп.1, 23 корп.2, 23 корп.3, 24 корп.1, 25, 25 корп.1, 25 корп.2, 27, 27 корп.1, 27 корп.2, 27 корп.3;
- Улица Чернышевского.
До 17.00 – по следующим адресам:
- Ленпоселок (посёлок Дядьково), дома с 1 по 24;
- Московское шоссе, дом 61;
- Улица Вознесенская, дом 36
- Улица Щедрина, дома 15, 19, 21, 23, 25, 25а, 25б, 25в, 27, 27 корп.2, 27а, 31, 31б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 44.