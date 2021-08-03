В Полянах трактор врезался в легковушку

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В селе Поляны произошло ДТП с участием трактора и легкового автомобиля. Подробности происшествия обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Всё случилось 2 августа. По предварительном информации, примерно в 21.10 61-летний житель Касимовского района, управляя трактором «Беларусь», не предоставил преимущество проезда и столкнулся с «Ладой Калиной». За рулём легковушки находилась 19-летняя местная жительница.

Девушка получила травмы. Ей потребовалась помощь медиков.

По факту произошедшего проводится проверка, уточнили полицейские.