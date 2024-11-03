В политике — мощные перемены, в личной жизни — меня будете вы. Прогноз 4 по 10 ноября от Глобы

Популярный астролог Богдан Глоба в своём telegram-канале опубликовал прогноз на неделю с 4 по 10 ноября. По его словам, предстоящей семидневка пройдёт под девизом: «неожиданности не должны сбивать с намеченного пути».



Неделя кардинальных перестановок, творческого роста и вложений в собственное дело. Действовать придётся быстро, иногда даже чересчур. Во многих ситуациях выиграют те, кто не засиживается на месте и способен принять решение на ходу. Смелость, решительность и немного удачи – вот коктейль, который поможет достичь успеха и выйти победителем.

Открывает неделю переход Марса в знак Льва. Яркая, мощная и местами показная сила. Естественным (и в то же время внезапным) станет желание показать «кто здесь главный». Конечно, представителям солнечного знака Льва это тоже даст определенный силовой и энергетический подъём. Как и тем, у кого Марс в гороскопе находится в этом знаке.

В общественной сфере множественные перемены – как неожиданные, так и логичные. Все они давно назрели и коснутся гражданских, политических структур, отыграются перестановками в правоохранительной системе и силовом блоке.

Лидеры мнений, знаменитые и влиятельные люди будут рупором новой истины, стараясь здесь и сейчас сформировать порядок, исходя из тех запросов реальности, которые им видны. Каждый отстаивает интересы своей группы. Во многом это закладывает вектор движения на ближайшее время.

Для личности прекрасное время меняться. Да, вы не в силах в одиночку изменить мир внешний, но вполне можете использовать окружающую энергию для перестроения мира внутреннего. Возможности, которые сейчас будет преподносить Судьба, заставят задуматься над целесообразностью актуального вектора. А тем, кто думает об его смене уже давно, даст все шансы для желаемых перемен.

Но меняясь, нужно помнить о прошлом и не допускать тех же ошибок. Используйте опыт, воспоминания и наработки как топливо для формирования нового себя, реформации структуры и взлета ввысь.

В рабочей сфере рутина и планомерный технический апгрейд. Вводите новые технологии, осваивайте их и подтягивайте персонал по знаниям. Можно провести кадровые перестановки. Вложения в расширения бизнеса.

На личном фронте бурные перемены для тех, кто их желает. Смело хлопайте дверью в надоевших отношениях, заводите новые. Будьте счастливы здесь и сейчас. И не позволяйте старым симпатиям тянуть себя вниз.

4 ноября

Понедельник

Спешите претворить в жизнь то, чего другие боятся. Успех кроется в смелости. В первой половине дня получится продвинуть важные личные и рабочие вопросы. Подойдите к делам серьёзно — и все получится.



5 ноября

Вторник

Противоречия погружают в пучину ненужных споров. Вперед продвигаются те, кто готов отринуть амбиции и разделить успех с другими. Придут рабочие перспективы. Но остерегайтесь мошенников.



6 ноября

Среда

Двойственные энергии дня, с одной стороны, отнимают слишком много сил, а с другой – приносят знакомства, договоренности и вложения, которые окупятся в перспективе. Доверяйте собственной интуиции. И берегите отношения с близкими.



7 ноября

Четверг

Выдержка, терпение и упорство приносят плоды. В приоритете крупные коллективные проекты. Поучитесь новому. Но не позволяйте другим красть вашу энергию попусту – избегайте скандалов и игнорируйте критику. Поздним вечером и ночью будьте осторожны.



8 ноября

Пятница

Неспокойные энергии с самого утра дня путают планы и наводят сумятицу. Проявите повышенное внимание во всём, чем занимаетесь. Нейтральность – лучшее решение. День взрывной и эмоциональный.



9 ноября

Суббота

С утра не теряйте времени и вкручивайтесь в дела. Но уже после обеда сбавляйте обороты и переходите на нейтральную волну. 9-й лунный день, как и всегда, наводит негатива. Размеренность и выдержка наше всё!



10 ноября

Воскресенье

Первую половину дня, по возможности, проведите на нейтральной волне. Но по окончании 9-го лунного дня многое становится на свои места. Тайное становится явным, и дела спорятся.