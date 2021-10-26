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Вторник, 26 октября, 2021
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В поликлиники Рязани направят 50 тысяч экспресс-тестов

Александр Ильин
Изображение Tumisu с сайта Pixabay

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На текущей недели в рязанские поликлиники передадут 50 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Об этом заявил губернатор Любимов на заседании Правительства области во вторник, 26 октября. 

Решение было принято в связи с жалобами рязанцев на длительность выполнения ПЦР-тестов. 

В настоящий момент в регионе работает 7 лабораторий, которые ежедневно проводят до 2300 исследований на коронавирус. Увеличить этот показатель должно помочь экспресс-тестирование и поставка нового оборудования диагностики в медучреждения. В частности, в кожвендиспансер и лабораторию консультационно-диагностического центра. 

Губернатор также призвал активизировать работу call-центра по вопросам о COVID-19, который будет доступен по номеру 122. 

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