В поликлиники Рязани направят 50 тысяч экспресс-тестов

На текущей недели в рязанские поликлиники передадут 50 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Об этом заявил губернатор Любимов на заседании Правительства области во вторник, 26 октября.

Решение было принято в связи с жалобами рязанцев на длительность выполнения ПЦР-тестов.

В настоящий момент в регионе работает 7 лабораторий, которые ежедневно проводят до 2300 исследований на коронавирус. Увеличить этот показатель должно помочь экспресс-тестирование и поставка нового оборудования диагностики в медучреждения. В частности, в кожвендиспансер и лабораторию консультационно-диагностического центра.

Губернатор также призвал активизировать работу call-центра по вопросам о COVID-19, который будет доступен по номеру 122.