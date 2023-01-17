В полиции рассказали о судьбе детей, которых насиловали в присутствии матери на Урале

В Екатеринбурге вынесли приговор троим мужчинам, которых признали виновными в сексуальном насилии над двумя братьями девяти и десяти лет, сообщил портал E1.RU.

Эта история произошла в 2020 году в пятиэтажке на Уралмаше. Семья была неблагополучной, мать воспитывала детей в одиночку и злоупотребляла алкоголем.

К женщине в квартиру в Орджоникидзевском районе постоянно приходили подозрительные личности маргинального толка. Мать умерла в возрасте 42 лет от тяжелой болезни. Лишь после этого мальчиков поместили в детский дом.

После этого они рассказали, что с ними делали гости мамы, иногда даже в ее присутствии. Это были двое разнорабочих и сторож с Уралмаша.

«Указанные действия совершались как в присутствии, так и в отсутствие матери малолетних, которая умерла незадолго до выявления этих преступлений», — отметили следователи.

Пострадавших поместили в социально-реабилитационный центр. Насильникам дали от 18 до 19,5 года колонии строгого режима.