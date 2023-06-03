Суббота, 3 июня, 2023
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В полиции рассказали о погоне за пьяным водителем в Константинове

7info7

Пресс-служба Управления МВД по Рязанской области обнародовала подробности погони за пьяным водителем в Константинове.

2 июня около 20:50 в Кузьминском экипаж дорожных инспекторов подал сигнал об остановке автомобилю Хёндэ Генезис. Водитель требование полицейских проигнорировал и поехал дальше. Его начали преследовать и через десять минут остановили в Константинове.

Выяснилось, что за рулём автомобиля находился 25-летний молодой человек. Он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Результат медосвидетельствования следующий: 0.659 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в 4 раза превышает допустимый уровень.

На молодого человека составлены административные материалы за управление автомобилем в состоянии опьянения (штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления ТС от 1.5 до 2 лет) и за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке (штраф 800 рублей).

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