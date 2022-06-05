В полиции напомнили, как предотвратить квартирные кражи

Ведомство предупредило о том, что лето – время активизации квартирных воров. Горожанам, уезжающим на дачи, нужно позаботиться о сохранности своего имущества. Рязанское областное управление МВД перечислило меры безопасности для жилья в отсутствие хозяев.

Замки входной двери должны плотно закрываться. На окна и балконы, особенно нижних этажей, желательно установить решётки или ролл-ставни. При длительном отъезде нужно попросить друзей, родственников или соседей, которым можно доверять, последить за состоянием входных дверей квартиры. Письма и газеты из почтового ящика нужно вынимать. На случай необходимости нужно оставить контактный телефон. Ключ от квартиры нельзя хранить около дверей.

Обычно злоумышленники звонят в дверь для проверки присутствия хозяев дома. В ведомстве призвали сообщать полицейским о подозрительных незнакомых личностях в подъезде. Также полицейские призывают не покупать с рук вещи у незнакомых людей, поскольку они могут оказаться крадеными.

Сведения о преступлениях, связанных с кражами, нужно сообщать по номеру 02 или в дежурную часть райотдела полиции.