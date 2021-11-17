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Среда, 17 ноября, 2021
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В Подмосковных Мытищах сотрудники дома престарелых привязали к кровати пожилую женщину

Александр Ильин

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ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело после опубликованного в Сети ролика с привязанной к кровати старушкой в доме престарелых в Мытищах. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, видео записала одна из работниц учреждения. По её словам, над старушкой издевались отсидевший 14 лет мужчина и его подружка. 

«Они говорят, что это для того, чтобы она никуда не вставала, никуда не ходила, не упала, для ее же блага», — сказала женщина. 

Позже выяснилось, что привязывание к кровати — это ещё не все зверства. По словам сотрудницы, одну из пенсионер также закрывали в комнате и лишали еды.

В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего в пансионате, в том числе опрашивают других постояльцев. Ход расследования поставлен на контроль председателем СК Бастрыкиным в центральном аппарате ведомства. 

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