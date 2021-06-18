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Пятница, 18 июня, 2021
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В подмосковном лесу наркоман убил мужчину, пытаясь избавить его от мучений

7info7
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Трагедия произошла в лесу недалеко от Москвы. Там мужчина с наркотической зависимостью убил мужчину, пишет РЕН ТВ.

ЧП случилось 13 июня. Наркоман в компании друзей отправился в лес, чтобы отыскать закладку. В какой-то момент он остался там один.

Находясь под действием запрещённых веществ, мужчина увидел незнакомого человека. Голоса в голове заставили его убить мужчину, чтобы тот избавился от мучений.

Удар по голове незнакомцу злоумышленник нанёс металлическим прутом, который нашёл на дороге. Когда потерпевший упал на землю, оппонент ещё несколько раз ударил его и оставил умирать. Орудие убийства наркоман выбросил и отправился пешком в сторону Королёва.

Злоумышленника удалось задержать, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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