В Подмосковье женщина переспала с пробравшимся в ее дом грабителем и сдала его полиции

Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего уроженца Армении, который подозревается в краже, пишет КП.

По предварительной версии, 40-летняя женщина отдыхала после тяжелого дня в своем доме под Звенигородом. Она была расстроена проблемами в личной жизни и выпила немного вина.

Внезапно в ее дом пробрался мужчина, который приглянулся хозяйке. После непродолжительного общения парочка занялась сексом и легла спать в обнимку.

Несмотря на радушный приём хозяйки дома, злоумышленник пошел искать сейф, из которого забрал крупную сумму денег. Однако его любовница заметила это и вызвала полицию. В итоге мужчину задержали.