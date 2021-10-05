6.3 C
Рязань
Вторник, 5 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

В Подмосковье женщина переспала с пробравшимся в ее дом грабителем и сдала его полиции

Никита Брыкин
В Подмосковье женщина переспала с пробравшимся в ее дом грабителем и сдала его полиции

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего уроженца Армении, который подозревается в краже, пишет КП.

По предварительной версии, 40-летняя женщина отдыхала после тяжелого дня в своем доме под Звенигородом. Она была расстроена проблемами в личной жизни и выпила немного вина.

Внезапно в ее дом пробрался мужчина, который приглянулся хозяйке. После непродолжительного общения парочка занялась сексом и легла спать в обнимку.

Несмотря на радушный приём хозяйки дома, злоумышленник пошел искать сейф, из которого забрал крупную сумму денег. Однако его любовница заметила это и вызвала полицию. В итоге мужчину задержали.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,694ЧитателиЧитать
1,521ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]