В Подмосковье собака прокусила голову четырехлетней девочке

В Подмосковье собака породы акита-ину прокусила череп четырехлетней девочке, пострадавшая госпитализирована, сообщает SHOT.

Инцидент произошел 12 сентября в садовом товариществе «Ветеран», расположенном недалеко от Солнечногорска. По словам матери, девочка гуляла с бабушкой. В определенный момент из ворот одного из участков выбежала рыжая собака и напала на малышку. Бабушка не смогла быстро отреагировать на ситуацию.

Скорую помощь вызвали хозяева собаки.

Медики оценили состояние девочки как тяжелое. По словам отца, у ребенка серьезная травма черепа, хирургам понадобилось три часа, чтобы восстановить ее лицо.

Семья пострадавшей сообщила, что собака раньше уже проявляла агрессию по отношению к людям. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».