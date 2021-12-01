В Подмосковье семья склоняла 15-летнюю девочку к сексу с мужчиной за деньги

Полицейские проведут проверку по заявлению директора школы, который рассказал склонении 15-летней девочки к сексу с 21-летним мужчиной взамен на деньги, пишет МК.

По словам подростка, летом этого года она познакомилась в Интернете с молодым человеком. При этом ее мать не только одобряла общение, но и убеждала дочь перевести все в интимный формат.

Женщина велела дочери отправлять мужчине пикантные фотографии. Мать периодически била школьницу, поэтому той пришлось согласиться. В итоге осенью школьница, с ее слов, вступила с незнакомцем в интимную связь. О взрослом кавалере знали и другие родственники.

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Девушка жила в квартире бабушки и дедушки, которые не были против, что мужчина оставался на ночь в комнате школьницы. Стражи порядка подозревают, что семья девятиклассницы брала деньги с молодого человека за интим.

Школьница решила рассказать учителям страшную тайну, поскольку испугалась, что может быть беременна.