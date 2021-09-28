В Подмосковье прохожие спасли 9-летнюю девочку от педофила

В Домодедове полицейские ищут педофила, который пытался совратить 9-летнюю девочку, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной версии, злоумышленник подошел к малышке и шепнул ей что-то на ухо. В итоге она пошла за взрослым мужчиной, который повел ее в гаражи.

На это обратила внимание супружеская пара, которая стала следить за незнакомцем. Они постоянно держали в зоне видимости ребенка зоне видимости и снимали все на камеру.

«Он ей, как она мне потом сказала: «Если ты вякнешь кому-то, я всех твоих подружек перебью», – рассказала очевидец.

В итоге девочка простояла с ним 10 минут, после чего злоумышленник заметил, что их преследует автомобиль и убежал. Взрослым не удалось догнать педофила. Они посадили ребенка в машину. Школьница рассказала им, что мужчина следил за ней, а у магазина предложил заработать денег.

Сейчас лысого мужчину, которому на вид 50 лет разыскивают полицейские. С девочкой, к счастью, все в порядке, сегодня она уже пошла в школу.