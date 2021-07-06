В Подмосковье при загадочных обстоятельствах погибла молодая художница

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Во вторник, 6 июля, в Бронницах погибла 24-летняя художница Анастасия Огрызкова. Ее нашли в запертой квартире вместе с матерью, сообщает РЕН ТВ.

Полицейских вызвали соседи. Рано утром они услышали крики из соседской квартиры. Прибывшие правоохранители обнаружили, что жилье заперто изнутри. Для вскрытия замка пришлось вызывать сотрудников МЧС.

— На теле девушки полицейские обнаружили восемь ножевых ранений. В квартире вместе с погибшей находилась 56-летняя мать девочки. Ее госпитализировали, — говорится в сообщении.

Следователи предполагают, что между женщинами произошел семейный конфликт. По некоторым данным, мать убитой состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Расследование уголовного дела продолжается.