В Подмосковье при загадочных обстоятельствах погибла молодая художница

Во вторник, 6 июля, в Бронницах погибла 24-летняя художница Анастасия Огрызкова. Ее нашли в запертой квартире вместе с матерью, сообщает РЕН ТВ.
Полицейских вызвали соседи. Рано утром они услышали крики из соседской квартиры. Прибывшие правоохранители обнаружили, что жилье заперто изнутри. Для вскрытия замка пришлось вызывать сотрудников МЧС.
Следователи предполагают, что между женщинами произошел семейный конфликт. По некоторым данным, мать убитой состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Расследование уголовного дела продолжается.