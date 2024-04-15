В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в серии хищений у таксистов

В Подмосковье сотрудники полиции задержали мужчину из Закавказья, подозреваемого в серии хищений у таксистов.

По предварительным данным, мужчина вместе с сообщником ночью заказал такси до города Видное. По окончании поездки, угрожая ножом, они потребовали от водителя перевести деньги с его банковских карт на их счета, а также забрали все наличные.

Потерпевший обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали одного из подозреваемых. Выяснилось, что задержанный неоднократно обманывал таксистов.

В некоторых случаях он просил водителей пополнить его банковский счет, обещая вернуть деньги наличными, но после поездки скрывался.

В других случаях он, ссылаясь на плохое самочувствие, просил таксистов купить лекарства, а затем, оставаясь в машине один, крал телефоны и деньги.

Общий ущерб от его действий составил около 1 миллиона рублей.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям 158, 159 и 162 УК РФ (кража, мошенничество и разбой). Подозреваемый заключен под стражу.