Вторник, 16 апреля, 2024

В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в серии хищений у таксистов

Автор: 7info

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Изображение от wirestock на Freepik

В Подмосковье сотрудники полиции задержали мужчину из Закавказья, подозреваемого в серии хищений у таксистов.

По предварительным данным, мужчина вместе с сообщником ночью заказал такси до города Видное. По окончании поездки, угрожая ножом, они потребовали от водителя перевести деньги с его банковских карт на их счета, а также забрали все наличные.

Потерпевший обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали одного из подозреваемых. Выяснилось, что задержанный неоднократно обманывал таксистов.

В некоторых случаях он просил водителей пополнить его банковский счет, обещая вернуть деньги наличными, но после поездки скрывался.

В других случаях он, ссылаясь на плохое самочувствие, просил таксистов купить лекарства, а затем, оставаясь в машине один, крал телефоны и деньги.

Общий ущерб от его действий составил около 1 миллиона рублей.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям 158, 159 и 162 УК РФ (кража, мошенничество и разбой). Подозреваемый заключен под стражу.

— В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности соучастника по одному из эпизодов противоправной деятельности и его задержание, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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