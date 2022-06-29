В Подмосковье подросток покончил с собой за два месяца до рождения ребенка

Выпускник школы, который готовился стать отцом, покончил с собой на северо-востоке Московской области, пишет МК.

Инцидент произошел ночью 29 июня. По предварительной версии, 16-летний подросток отмечал окончание учебного заведения. Его подруга, которая находится на седьмом месяце беременности, сидела на лавочке на детской площадке с подругой.

Вскоре мимо них на «Ладе» проехал молодой человек. Он остановил автомобиль, поднялся на третий этаж дома и вышел на общий балкон. Невеста зашла в подъезд и в этот момент услышала хлопок. Вскоре она увидела, что ее друг лежит на земле. Вскоре парень скончался.

Выяснилось, что он проживал с бабушкой, поскольку его мать умерла, а отец находится в заключении. По словам знакомых, в нетрезвом виде парень часто говорил, что его «зовет умершая мама».