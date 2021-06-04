В Подмосковье педофил совращал мальчиков и снимал все на видео

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Возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя подмосковного Серпухова, которого обвиняют в совращении детей, пишет «МК».

Сообщается, что злоумышленник регулярно приглашал к себе домой малолетних мальчиков и за деньги снимал видео порнографического содержания с их участием.

Известно, что однажды мужчина позвал к себе в гости двух мальчиков, которые гуляли во дворе. Сначала дети немного поиграли в комнате, после чего педофил предложил им за деньги раздеться и заняться мастурбацией. Извращенец снимал все на телефон.

Один из потерпевших бывал в гостях у мужчины несколько раз. Уговорами и деньгами изверг склонял мальчика к оральному сексу и видеосъемкам. За один сеанс он платил от 500 до 1000 рублей.

Злоумышленник оказался электриком, который четыре года назад развелся с женой, он задолжал почти миллион рублей на содержание несовершеннолетней дочери.