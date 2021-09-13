В Подмосковье мужчина зарубил приятеля топором и забетонировал его тело

В Наро-Фоминске, Московской области, суд арестовал 56-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

Как выяснили следователи, убийство произошло 28 августа в одном из гаражей. Между обвиняемым и потерпевшим случилась ссора, в ходе которой первый нанёс второму несколько ударов топором. Тот скончался на месте. После этого мужчина отнёс тело в другой гаражный бокс, где забетонировал его в пол.

Обвиняемый спустя несколько дней сам пришёл в полицию и признался в убийстве. В его отношении возбудили уголовное дело.