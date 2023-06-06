В Раменском городском округе Московской области наемный рабочий погиб в чане с пивом, сообщил МК.

Трагедия произошла 3 июня. Хозяин частной пивоварни попросил своего 47-летнего знакомого произвести работы по облагораживанию территории.

Вернувшись на предприятие предпринимателю сообщили, что люк одного из огромных чанов на две тысячи литров, где бродит и хранится пиво, открыт.

Предположительно, рабочий в отсутствие начальника решил выпить пива. Он хотел зачерпнуть его через верхний люк и свалился внутрь, задохнувшись от паров.