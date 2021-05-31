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Понедельник, 31 мая, 2021
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В Подмосковье мужчина убил жену и двух дочерей

7info
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В подмосковном Щелкове 30 мая в закрытой квартире обнаружены трупы четырёх человек: 40-летней женщины, двоих детей (17 и 11 лет) с множественными колото-резаными ранениями и 42-летнего мужчины без видимых телесных повреждений. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Московской области. 

Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Квартира, где произошла трагедия, находится на 10-м этаже жилого дома. Металлическая дверь была закрыта изнутри. Рядом с трупом мужчины оперативники нашли бутылку из-под уксусной кислоты.

Из квартиры изъяты ножи, гаджеты погибших, другие важные для следствия вещи. Работают эксперты. 

По данным РЕН ТВ, мужчина расправился с женой Юлией, а также с 17-летней Дианой и 11-летней Даяной еще месяц назад. Все это время тела лежали в квартире. Девочки обучались дома, поэтому в школе их пропажу не заметили.

По данным СМИ, подозреваемого в убийстве звали Фируз Ё. Ему было 42 года. Трупы в квартире нашли после того, как соседи пожаловались в полицию на неприятный запах.

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