В Подмосковье мужчина оторвал ухо любовнице из ревности

Стражи порядка разбираются с жителем города Белоозерский Воскресенского городского округа в Подмосковье, который нанес увечья возлюбленной, пишет МК.

Инцидент произошел 15 ноября. Сообщается, что парочка сильно поругалась. В разгар конфликта злоумышленник жестоко избил жертву и оторвал ей половину уха. Причиной случившегося стала ревность и нежелание, чтобы дама сердца ушла к другому.

По словам знакомых пары, мужчина уже истязал женщину. В частности, он заливал ей в ухо воду и ломал ушной хрящ. Невменяемым он становится после употребления алкоголя.

К счастью, врачам удалось пришить ухо потерпевшей.

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