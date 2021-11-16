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Вторник, 16 ноября, 2021
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В Подмосковье мужчина оторвал ухо любовнице из ревности

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Стражи порядка разбираются с жителем города Белоозерский Воскресенского городского округа в Подмосковье, который нанес увечья возлюбленной, пишет МК.

Инцидент произошел 15 ноября. Сообщается, что парочка сильно поругалась. В разгар конфликта злоумышленник жестоко избил жертву и оторвал ей половину уха. Причиной случившегося стала ревность и нежелание, чтобы дама сердца ушла к другому.

По словам знакомых пары, мужчина уже истязал женщину. В частности, он заливал ей в ухо воду и ломал ушной хрящ. Невменяемым он становится после употребления алкоголя.

К счастью, врачам удалось пришить ухо потерпевшей.

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