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Суббота, 28 мая, 2022

В Подмосковье электричка насмерть сбила мать с грудным младенцем на руках

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Александр Ильин
Александр Ильин

В Подмосковье электричка насмерть сбила мать с грудным младенцем на руках

В Московской области на перегоне станций «63 км — Шевлягино» электропоезд насмерть сбил 37-летнюю мать с грудным младенцем на руках, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Трагедия случилась днём 28 мая. Машинист электрички «Черусти — Москва» подавал сигналы, применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Женщина и ребёнок скончались на месте от полученных травм.

Следователи возбудили уголовное дело статье об убийстве (ч.2 ст. 105 УК РФ).

«В настоящее время следователи Восточного следственного отдела на транспорте и криминалисты управления работают на месте происшествия, уже произведен осмотр подвижного состава, допрошены члены локомотивной бригады, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к наступлению трагических последствий», — говорится в сообщении ведомства.

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