В Подмосковье электричка насмерть сбила мать с грудным младенцем на руках

«В настоящее время следователи Восточного следственного отдела на транспорте и криминалисты управления работают на месте происшествия, уже произведен осмотр подвижного состава, допрошены члены локомотивной бригады, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к наступлению трагических последствий», — говорится в сообщении ведомства.