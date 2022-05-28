В Подмосковье электричка насмерть сбила мать с грудным младенцем на руках

В Московской области на перегоне станций «63 км — Шевлягино» электропоезд насмерть сбил 37-летнюю мать с грудным младенцем на руках, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Трагедия случилась днём 28 мая. Машинист электрички «Черусти — Москва» подавал сигналы, применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.
Женщина и ребёнок скончались на месте от полученных травм.
Следователи возбудили уголовное дело статье об убийстве (ч.2 ст. 105 УК РФ).