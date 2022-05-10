В Подмосковье из-за уснувшего жениха в ДТП погибла 18-летняя невеста

Вечером 7 мая на станции Ивантеевка-1 в Подмосковье произошло жуткое ДТП со смертельным исходом, пишет E1.RU.

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Сообщается, что каршеринговый автомобиль выехал на рельсы и попал прямо под электричку, которая следовала из Фрязино в Москву. На месте случившегося скончалась 18-летняя Элеонора Решетова. Еще три человека попали в больницу.

Погибшая девушка оказалась невестой водителя. Ее мама рассказала, 23-летний молодой человек заснул за рулем. По ее словам, он — военный, служит по контракту. Недавно мужчина вернулся домой из Украины, где был ранен. Он повез девушку из Бурятии в Москву и во время путешествия сделал ей предложение.

«Дочь с женихом должна была улететь домой ровно на следующий день, но случилась авария», — пояснила женщина.

Трое пассажиров, которые были в авто, спали, поэтому предупредить аварию, вывернув руль, у них не было возможности.

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По словам матери погибшей, молодой человек от усталости «вырубился прямо за рулем», и авария стала абсолютной случайностью. Судя по видеокадрам, каршеринговый «КИА-Рио» выехал на рельсы и пытался сдать назад, но было уже поздно.

Автомобилиста арестовали, завели на него уголовное дело за причинение вреда по неосторожности, повлекшее смерть. Его психическое состояние очень тяжелое.