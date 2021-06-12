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Суббота, 12 июня, 2021
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В Подмосковье дворники занимались сексом с детьми, которых заманивали в подвал

Никита Брыкин
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Возбуждено уголовное дело в отношении банды дворников в подмосковном Одинцове, который подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении детей, пишет МК.

В начале прошлого года 23-летний дворник познакомился с 11-летней девочкой. Они  обменялись телефонами и стали переписываться в мессенджере, обсуждая интимные темы, а также обмениваться фото порнографического содержания.

Вскоре злоумышленник и его приятели пригласили ребенка в гости в подвал. Там педофилы по очереди удовлетворили свои грязные фантазии. Оргии повторялись в течение года.

Этим летом мужчины в очередной раз надругались над девочкой, а также над ее 10-летним знакомым. Мальчика ударили палкой и заставили заняться оральным сексом. Ребенок не выдержал и рассказал все дома маме.

Полицейские задержали извращенцев, которыми оказались местные дворники, 23-летние граждане Узбекистана.

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