В Подмосковье девочку вывели из «мистического» сна, которым страдал Гоголь

Врачам в Московском областном центре охраны материнства и детства удалось вывести 13-летнюю школьницу из «мистического» сна, которым страдал писатель Николай Гоголь, пишет «КП».

Родители рассказали, что не смогли разбудить дочь, она не реагировала на оклики, тормошения и щипки, после чего они вызвали скорую. Врачи пришли к выводу, что виной этому не отравление или повреждение головного мозга. В клинике девочка проспала еще три дня.

«Состоянии напоминало кому, но по всем анализам и обследованиям это тоже не она», — говорится в статье.

В итоге школьница пришла в сознание, ей диагностировали гиперсомнию, которая встречается у одного из ста тысяч пациентов. При этом у ребенка была летаргия, она может длиться до нескольких дней.

«Есть известная легенда, что ей же страдал литератор Николай Гоголь и оттого боялся быть похороненным заживо», — пишет «КП». Реклама

Вероятно, причиной «мистического сна» девочки стало аффективное расстройство. Она испытывала сильный стресс из-за проблем в школе и личными переживаниями.