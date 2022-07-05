В Подмосковье чеченцы поставили на колени и подстрели двух человек

В гостевом доме в Ленинском городском округе Подмосковья ночью 4 июля произошло двойное убийство, пишет МК.

По предварительной версии, женщина отмечала свое 55-летие у в кругу родственников покойного мужа. Около полуночи по приглашению именинницы с поздравлениями пожаловали два ее приятеля – уроженцы Чечни.

Сообщается, что они начали вести себя по-хамски, на замечания реагировали агрессивно. Вскоре один из гостей ударил хозяина доме. После драки мужчины уехали, но пообещали вернуться.

Злоумышленники вернулись, вооружившись карабином. По словам очевидцев, они поставили на колени супругу хозяина дома и ее 22-летнего сына. Мужчины требовали показать, где находится их обидчик.

В конце концов, один из визитеров открыл огонь и ранил жертв — пули угодили им в плечи. Нападавших спугнули мигалки скорой помощи. В итоге они скрылись.