В Подмосковье арестовали супругов по обвинению в двойном убийстве семнадцатилетней давности

Супружескую пару арестовали в Подмосковье по обвинению в двойном убийстве, которое они совершили 17 лет назад. Все это время они вели обычный образ жизни. Об этом сообщает РИА «Новости».
Следователи предъявили обвинение жителям Наро-Фоминска. Они организовали убийство группой лиц, чтобы скрыть другое преступление, и умышленно уничтожили имущество.
Следователи выяснили, что в августе 2004 года супруги из ревности решили убить свою знакомую. К преступлению они привлекли еще двух соучастников.
Тогда удалось задержать лишь одного исполнителя. Тогда ему назначили 15 лет лишения свободы, которые он уже отбыл. Супруги и один из исполнителей скрылись и были объявлены в федеральный розыск.
Оказалось, что все это время обвиняемые жили под другими паспортами. Документы они поменяли как себе, так и своим детям, которым поменяли даже возраст. При этом семья постоянно кочевала и проживала в различных регионах.
Соучастник, который уже отбыл наказание, опознал организаторов убийства.