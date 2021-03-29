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Суббота, 3 апреля, 2021
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В Подмосковье арестовали супругов по обвинению в двойном убийстве семнадцатилетней давности

Елена Лобанова

Супружескую пару арестовали в Подмосковье по обвинению в двойном убийстве, которое они совершили 17 лет назад. Все это время они вели обычный образ жизни. Об этом сообщает РИА «Новости». 

Следователи предъявили обвинение жителям Наро-Фоминска. Они организовали убийство группой лиц, чтобы скрыть другое преступление, и умышленно уничтожили имущество.

Следователи выяснили, что в августе 2004 года супруги из ревности решили убить свою знакомую. К преступлению они привлекли еще двух соучастников. 

— Женщине назначили встречу, на которую та пришла вместе с мужем. Ее зарезали, а тело сбросили в реку. Та же участь постигла и супруга жертвы, — говорится в сообщении. 

Тогда удалось задержать лишь одного исполнителя. Тогда ему назначили 15 лет лишения свободы, которые он уже отбыл. Супруги и один из исполнителей скрылись и были объявлены в федеральный розыск.

Оказалось, что все это время обвиняемые жили под другими паспортами. Документы они поменяли как себе, так и своим детям, которым поменяли даже возраст. При этом семья постоянно кочевала и проживала в различных регионах. 

Соучастник, который уже отбыл наказание, опознал организаторов убийства.

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