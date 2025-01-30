В подъезде дома в Дашково-Песочне поймали змею

В Рязани в подъезде дома поймали змею. Об этом пишет 62ИНФО со ссылкой на собственный источник.

Пресмыкающееся обнаружили в доме в Дашково-Песочне. Оказалось, питомец сбежал от мужчины, проживающего в этом доме. Змею быстро вернули в привычную среду.

Хозяин пояснил, что змея не ядовитая. Безобидный полоз часто содержится в домах любителей экзотики. По уровню опасности его можно сравнить с обычным ужом.

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О том, как змея выбралась из своего дома и попала в подъезд, неизвестно. Способ побега выясняется, чтобы инцидент не повторился повторно.