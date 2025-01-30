Четверг, 30 января, 2025
6.3 C
Рязань
Фото: 62ИНФО
Происшествия

В подъезде дома в Дашково-Песочне поймали змею

Анастасия Мериакри

В Рязани в подъезде дома поймали змею. Об этом пишет 62ИНФО со ссылкой на собственный источник. 

Пресмыкающееся обнаружили в доме в Дашково-Песочне. Оказалось, питомец сбежал от мужчины, проживающего в этом доме. Змею быстро вернули в привычную среду.

Хозяин пояснил, что змея не ядовитая. Безобидный полоз часто содержится в домах любителей экзотики. По уровню опасности его можно сравнить с обычным ужом.

Реклама

О том, как змея выбралась из своего дома и попала в подъезд, неизвестно. Способ побега выясняется, чтобы инцидент не повторился повторно.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.