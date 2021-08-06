22.3 C
Рязань
Пятница, 6 августа, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

В почтовых отделениях Рязанской области теперь можно оформить полис ОСАГО от «Ренессанс Страхование»

7info7
В почтовых отделениях Рязанской области теперь можно оформить полис ОСАГО от «Ренессанс Страхование»
- Advertisement -

Компания «Ренессанс страхование» запустила продажи ОСАГО в отделениях Почты России.

В полис включены риски причинения ущерба третьим лицам на сумму 400 000 руб. и страхование от несчастного случая на сумму 500 000 руб. «Ренессанс страхование» стала девятой страховой компаний, чей полис ОСАГО можно оформить в отделениях Почты России.

Сотрудники Почты помогут рассчитать стоимость полиса в разных страховых компаниях с учётом стажа, стиля вождения и особенностей автомобиля, подобрать оптимальный вариант и оформить полис электронного ОСАГО. Алгоритм оформления полиса прост: оператор почтовой связи заполняет все необходимые данные, в режиме онлайн направляет запрос каждому из девяти страховщиков и получает от них в ответ расчет страховой премии. Клиенту остается сделать выбор с учетом представленных цен и других условий страхования. Уточнить адрес ближайшего почтового отделения и режим работы можно на сайте или в мобильном приложении Почты России.

Для оформления полиса нужен стандартный набор документов и данных: ФИО страхователя и владельца, паспортные данные, данные ТС (марка, модель, рег.№, технические характеристики), водительские права и адрес электронной почты. В отделении почтовой связи клиент может получить распечатанную версию страхового полиса, а электронный экземпляр полиса ОСАГО приходит на указанный в анкете адрес электронной почты. «Ренессанс страхование» — федеральная универсальная страховая компания. Высокий рейтинг надежности ruAA- («RAEX»), больше 20 лет работы на рынке, крепкая позиция в топ-10 лучших страховых ко

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]