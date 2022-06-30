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Четверг, 30 июня, 2022

В платёжках ЖКХ может появиться новая строка

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Татьяна Проводина

В платёжках ЖКХ может появиться новая строка

House фото создан(а) wayhomestudio - ru.freepik.com

О необходимости новой строки в платёжках ЖКХ заявили в Госдуме.

Речь идёт о строке за текущий ремонт. Как сообщила «Известиям» зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, её нужно вынести в платёжках отдельно. По мнению парламентария, все планирующиеся работы следует согласовывать с собственниками.

Светлана Разворотнева полагает, что стоимость содержания дома нужно рассчитывать по трём тарифам: эконом, комфорт и премиум. Тариф могут выбрать собственники жилья.

Эконом тариф будет содержать самые необходимые работы по содержанию дома — обслуживание газового оборудования, лифтов, подготовку к зиме. В тариф комфорт включат мытьё полов, уход за придомовой территорией и т.п. Премиум тариф подразумевает повышение энергоэффективности дома, – полагает депутат.

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