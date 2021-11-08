В платежной системе «Мир» усилили защиту от мошенников

В платежной системе «Мир» появилась новая функциональность, предназначенная для обмена информацией о скомпрометированных нацкартах между их эмитентами и платежной системой, а также между самими участниками системы. Об этом «Известиям» рассказали в НСПК — операторе карт «Мир». Новую технологию уже поддержали более 180 банков.
В компании уточнили, что нововведение позволит принимать необходимые меры по противодействию разным видам мошенничества.
Аналогичные сервисы обмена данными о мошеннических действиях есть и у международных платежных систем. По самым свежим данным ЦБ, число операций без согласия клиентов во втором квартале 2021 года выросло до 237 тыс. инцидентов объемом более 3 млрд рублей.
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