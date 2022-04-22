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Пятница, 22 апреля, 2022

В Пителинском районе отметили День местного самоуправления

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В Пителинском районе отметили День местного самоуправления

7info7

21 апреля в России отметили День местного самоуправления. В этот день в Пителинском районе прошёл кустовой семинар муниципальных образований. Его посетили гости из Рязани, Ермишинского и Кадомского районов.

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Вся концепция праздника была построена в духе пионерии и комсомола. Участников слёта порадовали своим творчеством Ермишинский коллектив «Гармония», Анастасия Друшлякова и пителинские «Зебрята».

Прозвучало много поздравительных слов, в том числе и от главы администрации Пителинского района Андрея Гаврилова. Он пожалел всем терпения, успехов и отметил: трудиться для людей непросто, но почетно!

Были вручены знаки губернатора «270 лет со дня рождения Германа Аляскинского», почётные грамоты за многолетний труд от министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области и благодарственные письма Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» за активную партийную работу и значительный вклад в развитие местного самоуправления.

В Пителинском районе отметили День местного самоуправления
В Пителинском районе отметили День местного самоуправления
В Пителинском районе отметили День местного самоуправления
В Пителинском районе отметили День местного самоуправления
В Пителинском районе отметили День местного самоуправления
В Пителинском районе отметили День местного самоуправления
В Пителинском районе отметили День местного самоуправления
В Пителинском районе отметили День местного самоуправления

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