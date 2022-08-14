В Пителинском районе отметили День малого села Савра-Мамышево

12 августа на открытой площадке села Савра-Мамышево Пителинского района состоялся праздник «Моё село родное», который подготовили и провели работники местного дома культуры.

Глава администрации Пителинского района Андрей Гаврилов, председатель районной Думы Людмила Мелехина, глава Пеньковского сельского поселения Василий Конышев, помощник губернатора Рязанской области по Пителинскому району Николай Дудкин, начальник отдела культуры, спорта и туризма Анна Васина поздравили жителей и гостей села.

На празднике подарками отметили долгожителей и тех, кому в этом году исполнилось 80 лет.

Подарки получила и Зинаида Степанова — активная, инициативная и жизнерадостная женщина, меценат. Уроженка села, хоть и живёт теперь в Сасове, никогда не забывает малую родину.

Участники художественной самодеятельности порадовали зрителей песнями и танцами. Рады были сельчане и богатому застолью с душистой ухой, ароматным пловом, горячими пирогами и блинами.