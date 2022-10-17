Понедельник, 17 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Пителино состоялся зональный этап областного конкурса «Автоклуб-2022»

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15 октября в Пителино состоялся зональный этап областного конкурса передвижных клубных учреждений «Автоклуб-2022». Его учредителями стали министерство культуры и туризма области, Рязанский областной научно-методический центр народного творчества при участии отдела культуры Пителинского района.

В Пителино состоялся зональный этап областного конкурса «Автоклуб-2022»
В Пителино состоялся зональный этап областного конкурса «Автоклуб-2022»

Участники из Пителинского, Сасовского, Шацкого, Ермишинского, Кадомского районов представили фрагменты мероприятий, обрядов, народных праздников, театрализованных представлений с интерактивными играми, пропагандирующие тему «Традиции Рязанской глубинки». Конкурсанты показали и обряды (например, «Играть гуся» Сасовский район), и мини-спектакли («Покровские посиделки» из Шацкого района, «Капустные вечёрки» Пителинский район).

Среди автоклубов места распределились так: третье – Ермишинский район, второе поделили между собой Сасовский и Шацкий районы, победителями стали Пителинский и Кадомский районы.

В Пителино состоялся зональный этап областного конкурса «Автоклуб-2022»
В Пителино состоялся зональный этап областного конкурса «Автоклуб-2022»

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