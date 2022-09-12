В Пителино пожарные потушили горящую траву рядом с селом Нестерово

В Пителино пожарные потушили траву, загоревшуюся недалеко от села Нестерово. Подробности сообщило издательство «Пресса».

В пожарно-спасательную часть №32 11 сентября обратился местный житель. Он рассказал, что в районе Каменского моста за плотиной виден дым. На участке сельхозназначения горела трава.

Начальник ПСЧ-32 по охране рабочего посёлка Пителино Дмитрий Сердцев сообщил, что в 19:30 на место выехал пожарный расчёт из трёх бойцов. Вскоре на подмогу прибыл расчёт Пителинского «Пожлеса» на своей пожарной машине и трактор МТЗ с плугом для опахивания горевшего участка.

Дмитрий Сердцев: «Участок находился на землях сельхозназначения, однако была реальная угроза распространения огня на деревья. Пожарные в кратчайшие сроки справились с огнём»

Предварительно, пожар возник из-за человеческого фактора. Неизвестные отдыхающие жарили на природе шашлыки и уехали, не потушив костёр.

По данным Федеральной Авиалесоохраны, в Рязанской области ликвидированы лесные пожары. В двух районах – Спасском и Рязанском – продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. На всей территории Рязанской области действует особый противопожарный режим.

ФБУ «Авиалесоохрана» призывает граждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Ведомство также обращает внимание заинтересованных ведомств и органов власти на необходимость обеспечить контроль над пожарной обстановкой на природных территориях.