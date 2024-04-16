Вторник, 16 апреля, 2024

В Пителине мужчина едва не убил бывшую жену стеклянным графином

Автор: Кристина Аманн

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В Пителинском районе полицейские предотвратили ссору, которая могла закончиться кровопролитием. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Скандал произошел между бывшими супругами. 44-летний мужчина и 45-летняя жительница Пителина прекратили семенные отношения, но продолжали жить под одной крышей. Мужчина злоупотреблял алкоголем. В тот вечер бывшая супруга упрекнула его за неподобающее поведение. Нетрезвый мужчина схватил стеклянный графин и пригрозил разбить его о голову женщины. Она выбежала из дома и позвонила в полицию.

На место немедленно выехали сотрудники полиции и восстановили правопорядок. 44-летнего злоумышленника препроводили в отдел полиции.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозят принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

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