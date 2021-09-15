В ПФР рассказали, как получать более высокую пенсию

Потерявшие супругов россияне имеют возможность перейти на их более высокую пенсию. О том, как это сделать, на своём сайте сообщил Пенсионный Фонд РФ.

Право перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеют вдовы и вдовцы, если они сами являются пенсионерами или признаны инвалидами.

Одна есть нюанс: фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% ниже, чем к пенсии по старости. Поэтому получить пенсию в том же размере, что и была у супруга, не получится.

Также при переходе не учитываются специальные доплаты за северный или сельский стаж. Также не стоит ждать повышения пенсии при достижении 80-летия.

Чтобы перейти на пенсию по потере кормильца нужен факт нахождения на иждивении на дату смерти умершего. При этом обратно вернуться на пенсию по старости можно. Для этого необходимо заявление.