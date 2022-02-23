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Среда, 23 февраля, 2022

В Петрозаводске пациентов с коронавирусом выгнали на улицу

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В Петрозаводске пациентов с коронавирусом выгнали на улицу

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Портал Ленправда написал о скандальной ситуации, которая произошла с пациентами с коронавирусом в Петрозаводске.

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Сообщается, что больных, среди которых были пенсионеры с осложнениями, ночью начали перевозить из республиканского диспансера в инфекционную больницу. Однако там не оказалось свободных мест, и люди оказались на улице.

«Она добралась до дома в четыре утра, я открыла дверь, и мама упала мне в руки. Она еле дышала, была зеленого цвета. Ее и других пациентов выкинули, как собак ненужных, как мусор на помойку», – утверждает дочь пострадавшей.

Минздрав Карелии назвал случившееся «плановым освобождением площадей диспансера». В ведомстве пояснили, что пациентов предупреждали о выписке заранее.

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