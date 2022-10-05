Среда, 5 октября, 2022
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В Петербурге заставили извиняться мигранта, который обещал «унижать русских»

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Полицейские нашли и задержали мигранта, который оскорблял русских в автобусе в Петербурге, пишет КП.

На кадрах видно, что злоумышленник с ехидной улыбкой обещал «унижать русских» и «заниматься сексом с русскими женщинами», когда мужчин не останется.

Дебоширом оказался 37-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. При виде полиции правонарушитель сразу стал просить прощения у «всех русских».

Мужчина пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому ничего не помнит. Судьбу иностранца решат следователи и миграционная служба.

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