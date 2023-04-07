СК возбудил уголовное дело об изнасиловании девочки в Санкт-Петербурге, сообщила Фонтанка.

Вечером в среду в полицию обратился житель Калининского района. Мужчина пояснил, что неизвестный у него на глазах посадил его 15-летнюю дочь в машину и увез.

Вскоре стражи порядка обнаружили указанный автомобиль возле дома на улице Ушинского, а в ней — 24-летнего гражданина Узбекистана.

Позже заявитель пришел в полицию и сообщил, что его дочь добровольно вступила с задержанным в половую связь. Следователям предстоит выяснить, был ли ее секс с иностранцем добровольным.