Четверг, 3 октября, 2024

В Петербурге в массовом ДТП погибла беременная женщина

Автор: powder

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Беременная женщина погибла в результате массовой аварии с четырьмя автомобилями на 64-м километре внешнего кольца КАД в Петербурге, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

ДТП произошло днем 2 октября. По данным полиции, 22-летний водитель Infiniti перестраивался вправо, но не убедился в безопасности маневра. В итоге он врезался в легковые автомобили Chevrolet и Toyota, а также в грузовик Volvo.

«Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя Infiniti, по вине которого погибла его беременная жена», – говорится в публикации.

Погибшей было 20 лет, она находилась в авто виновника аварии и была на шестом месяце беременности. Также в больницу попал сам водитель Infiniti, который вскоре покинул больницу и скрылся, и 22-летний мужчина.

Сейчас полиция разыскивает виновника ДТП.

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