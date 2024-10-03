В Петербурге в массовом ДТП погибла беременная женщина

Беременная женщина погибла в результате массовой аварии с четырьмя автомобилями на 64-м километре внешнего кольца КАД в Петербурге, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

ДТП произошло днем 2 октября. По данным полиции, 22-летний водитель Infiniti перестраивался вправо, но не убедился в безопасности маневра. В итоге он врезался в легковые автомобили Chevrolet и Toyota, а также в грузовик Volvo.

«Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя Infiniti, по вине которого погибла его беременная жена», – говорится в публикации.

Погибшей было 20 лет, она находилась в авто виновника аварии и была на шестом месяце беременности. Также в больницу попал сам водитель Infiniti, который вскоре покинул больницу и скрылся, и 22-летний мужчина.

Сейчас полиция разыскивает виновника ДТП.