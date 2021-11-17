В Петербурге следователи предъявили обвинение мужчине, расчленившему отца электролобзиком

Следователи Санкт-Петербурга предъявили обвинение местному жителю в убийстве отца, тело которого обнаружили расчлененным на берегу реки Смоленка. Об этом сообщает региональный СК.

Как выяснили следователи, 35-летний обвиняемый в ходе ссоры с 66-летним отцом выстрелил в него из охотничьего ружья.

После этого, чтобы скрыть следы преступления, он распилил убитого с помощью электролобзика и сложил части тела в сумку на тележке, а затем выбросил в реку.

Уточняется, что обвиняемый свою вину полную признал.

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