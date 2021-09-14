В Петербурге скончался новорожденный, в лёгком которого забыли иглу

В Санкт-Петербурге скончался младенец после выписки из больницы. По предварительным данным, причиной смерти стала потеря крови, вызванная медицинской иглой, которую врачи забыли в лёгком. Об этом пишет «Фонтанка».

Как сообщают в источнике, в начале месяца малыш был госпитализирован в ДГБ № 5, где ему провели вскрытие абсцесса. Спустя сутки после выписки ему стало резко плохо: он плакал и терял сознание. Новорожденный умер до приезда скорой помощи, которая была на месте спустя 10 минут после вызова.

СК возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».